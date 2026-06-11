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Presentan la VII edición de la Armada Cup en Donostia

Armada Cup aurkezpena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: VII Armada Cup aurkeztu dute Donostian
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KIROLAK EITB

Última actualización

Este jueves por la mañana han presentado en Donostia la VII edición de la Armada Cup. La travesía oceánica de 460 millas náuticas zarpará de Plymouth el 18 de julio y se estima que llegarán a Donostia entre el 20 y 23.

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