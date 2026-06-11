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Iskander Sagarminaga, Hawaiiko kanala zeharkatu ostean: “Oso basatia eta gogorra izan da”

Iskander Sagarminaga igerilaria
18:00 - 20:00
Iskander Sagarminaga igerilaria
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Iskander Sagarminaga igerilari galdakaoztarrak Hawaiiko kanala zeharkatzea lortu du, baina esperotakoa baino esperientzia gogorragoa izan da, elkarrizketa honetan azaldu duenaren arabera. Eider bikotekidea eta ilustratzailea izan du lagun bidaian.

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maddi Barona, Andrea Mendiguren eta Nico Perez garaile Kyokushineko Munduko Kopan

Yin Yang Gasteizko karate klubaren 50. urteurrena dela eta, Kyokushineko Munduko Kopako proba bat Arabako hiriburuan egin da. 24 herrialdetako 460 karateka lehiatu dira Mendizorrotzan. 10 final jokatu dira, eta hirutan etxekoak nagusitu dira: Maddi Barona, 65 kilotik beherako 23 urtez azpiko mailan, Andrea Mendiguren, 55 kilotik beherako senior mailan, eta Nico Perez, 75 kilotik beherako senior mailan.

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