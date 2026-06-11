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Iskander Sagarminaga, tras cruzar el canal de Hawai: “Ha sido muy salvaje y duro”

Iskander Sagarminaga igerilaria
18:00 - 20:00
El nadador Iskander Sagarminaga
Euskaraz irakurri: Iskander Sagarminaga, Hawaaiko kanala zeharkatu ostean: “Oso basatia eta gogorra izan da”
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KIROLAK EITB

Última actualización

El nadador galdakaoztarra Iskander Sagarminaga ha conseguido cruzar el canal de Hawai, pero la experiencia ha sido más dura de lo esperado, según ha explicado en esta entrevista, en la que ha estado acompañado por su pareja e ilustradora Eider Eibar.

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