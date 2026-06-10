Emakumezkoen Askartza taldeak lehen mailara igotzea lortu du
Emakumezkoen Askartza Claret waterpolo taldeak, lehen mailara igotzera lortu du. 14 urtetik 20ra bitarteko gazteek osatzen dute taldea. Horrek hurrengo denboraldiari aurre egiteko zailtasunak sor ditzakeen arren, handiena igerilekua izango da, ezingo baitute bertan jokatu. Keren Sellan eta Jone Mugarra jokalariekin egon gara, baita Isusko Arias entrenatzailearekin ere.
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Jon Rahm zortzigarren postuan kokatu da munduko sailkapenean, 2024ko ekainetik ondoen
Euskal golf-jokalariak lau postu egin du gora aurreko astelehenarekin alderatuta, LIV Golf Andaluzian bigarren tokian amaituta. 2025eko denboraldia bukatu zenean, Rahm 84. postuan zebilen, mundu mailan.
Nellly Kordak Estatu Batuetako Irekia irabazi du, eta lau txapelketa nagusi daramatza bere ibilbidean
Golf-jokalari estatubatuarra kolpe bateko abantailaz gailendu da; Gaby Lopez mexikarra eta Charley Hull britainiarra izan dira bigarren postuan, berdinduta. Kordak zortzi parretik behera izan du, txapelketa amaituta.
Zverevek sufritu egin bere lehenengo handia irabazteko Parisen
Alemaniarrak Flavio Coboli garaitu du oso parekatuta egon den partida batean, hau bostgarren setean erabaki da, eta bertan, Zverev italiarraren gainetik pasa da.
Rahmek ezin izan du eragotzi Hattonen garaipena Valderraman
Barrikoztarra bi kolpera geratu da, eta bigarren postuan bukatu du Andaluziako txapelketa.
Maddi Barona, Andrea Mendiguren eta Nico Perez garaile Kyokushineko Munduko Kopan
Yin Yang Gasteizko karate klubaren 50. urteurrena dela eta, Kyokushineko Munduko Kopako proba bat Arabako hiriburuan egin da. 24 herrialdetako 460 karateka lehiatu dira Mendizorrotzan. 10 final jokatu dira, eta hirutan etxekoak nagusitu dira: Maddi Barona, 65 kilotik beherako 23 urtez azpiko mailan, Andrea Mendiguren, 55 kilotik beherako senior mailan, eta Nico Perez, 75 kilotik beherako senior mailan.
Andreevak bere lehenengo handia irabazi du Roland Garrosen
Tenislari errusiarrak Maja Chwalinska poloniarra garaitu du bi setetan (6-3 eta 6-2), ordubete eta 22 minutu iraun duen finalean.
Carlota Cigandak ez du kortea igaro AEBko Irekian
Nafarrak parretik gora 8 kolpe pilatu ditu guztira bigarren jardunaldiaren amaieran, eta 4 kolpe edo gutxiago bildu dituzten jokalariek egin dute aurrera.
Zverevek ez du hutsik egin, eta Cobolliren aurka jokatuko du Roland Garroseko finala
Matteo Arnaldi italiarrak ezin izan du bigarren finalaurrekoa lehiatu, birus batek jota, eta, ondorioz, Flavio Cobolli izango da Alexander Zvereven aurkaria Parisko final handian.
Adreevak eta Chwaliskak jokatuko dute emakumezkoen Roland Garroseko finala
Tenislari errusiarra bi setetan gailendu zaio Marta Kstyuk ukrainarrari finalerdietan (6-1 / 6-3). Poloniarrak, berriz, Diana Shnaider errusiarra garaitu du lehia estuago batean, bi setetan baita ere (7-6 (4) / 6-4).