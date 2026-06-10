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Emakumezkoen Askartza taldeak lehen mailara igotzea lortu du

Askartza
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Emakumezkoen Askartza Claret waterpolo taldeak, lehen mailara igotzera lortu du. 14 urtetik 20ra bitarteko gazteek osatzen dute taldea. Horrek hurrengo denboraldiari aurre egiteko zailtasunak sor ditzakeen arren, handiena igerilekua izango da, ezingo baitute bertan jokatu. Keren Sellan eta Jone Mugarra jokalariekin egon gara, baita Isusko Arias entrenatzailearekin ere.

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18:00 - 20:00
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Duela  min.

Maddi Barona, Andrea Mendiguren eta Nico Perez garaile Kyokushineko Munduko Kopan

Yin Yang Gasteizko karate klubaren 50. urteurrena dela eta, Kyokushineko Munduko Kopako proba bat Arabako hiriburuan egin da. 24 herrialdetako 460 karateka lehiatu dira Mendizorrotzan. 10 final jokatu dira, eta hirutan etxekoak nagusitu dira: Maddi Barona, 65 kilotik beherako 23 urtez azpiko mailan, Andrea Mendiguren, 55 kilotik beherako senior mailan, eta Nico Perez, 75 kilotik beherako senior mailan.

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