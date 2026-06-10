Askartza asciende a primera división de waterpolo
El equipo femenino de waterpolo Askartza Claret ha conseguido ascender a primera división. Está formado por jugadoras muy jóvenes, entre 14 y 20 años. Aunque esto puede crear dificultades de cara a la próxima temporada, la mayor será la piscina, donde no podrán jugar. Hemos estado con las jugadoras Alazne Estévez y María Barrena, así como con el entrenador Isusko Arias.
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Jon Rahm se sitúa octavo en la clasificación mundial, su mejor puesto desde junio de 2024
El golfista vasco ha ascendido cuatro posiciones con respecto al pasado lunes, después de ser segundo en el LIV Golf Andalucía. Rahm finalizó la temporada de 2025 en el puesto número 84.
Nelly Korda gana el US Open, y suma ya cuatro “grandes” en su carrera
La golfista estadounidense ha obtenido la victoria con un golpe de ventaja sobre la mexicana Gaby López y la británica Charley Hull. Korda ha finalizado el US Open con un acumulado de ocho bajo par.
Zverev sufre en París para llevarse su primer grande
El Aleman se impone a Flavio Cobolli en un igualadísimo partido que se ha decidido en el quinto set, donde Zverev ha pasado por encima del italiano.
Rahm no impide la victoria de Hatton en el LIV Golf Andalucía
El vasco, que ha quedado a dos golpes, ha terminado en segunda posición en Valderrama.
Maddi Barona, Andrea Mendiguren y Nico Pérez salen vencedores en la Copa del Mundo de Kyokushin
Con motivo del 50 aniversario del club de karate local Yin Yang, la prueba de la Copa del Mundo de Kyokushin se ha celebrado en la capital alavesa. Por el polideportivo de Mendizorrotza han pasado 460 karatekas de 24 países. De las 10 finales disputadas, en tres han salido victoriosos los locales Maddi Barona, en la categoría sub-23 de menos de 65 kilos, Andrea Mendiguren, en la categoría senior de menos de 55 kilos, y Nico Pérez, en la categoría senior también de menos de 75 kilos.
Andreeva conquista en Roland Garros su primer grande
La tenista rusa se impone a la Polaca Mirra Andreeva para levantar su primer Roland Garros, tras un partido que se ha resuelto tras dos sets (6-3 y 6-2) y que ha durado una hora y 22 minutos.
Resumen de la final de Roland Garros entre Mirra Andreeva y Maja Chwalinska
La rusa Mirra Andreeva, de 19 años, conquistó en Roland Garros su primer título de Grand Slam, al imponerse a la polaca Maja Chwalinska, procedente de la fase previa, 6-3 y 6-2 en 1 hora y 22 minutos.
Carlota Ciganda se queda fuera del corte en el US Women’s Open
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Zverev no falla y jugará la final de Roland Garros ante Cobolli
El italiano Matteo Arnaldi no ha podido disputar la segunda semifinal aquejado por un virus y será su compatriota Flavio Cobolli quién se enfrentará a Alexander Zverev en la gran final de París.