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Askartza asciende a primera división de waterpolo

Askartza
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Emakumezkoen Askartza taldeak lehen mailara igotzea lortu du
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KIROLAK EITB

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El equipo femenino de waterpolo Askartza Claret ha conseguido ascender a primera división. Está formado por jugadoras muy jóvenes, entre 14 y 20 años. Aunque esto puede crear dificultades de cara a la próxima temporada, la mayor será la piscina, donde no podrán jugar. Hemos estado con las jugadoras Alazne Estévez y María Barrena, así como con el entrenador Isusko Arias.

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