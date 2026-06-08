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Jon Rahm se sitúa octavo en la clasificación mundial, su mejor puesto desde junio de 2024

El golfista vasco ha ascendido cuatro posiciones con respecto al pasado lunes, después de ser segundo en el LIV Golf Andalucía. Rahm finalizó la temporada de 2025 en el puesto número 84.
Jon Rahm
Jon Rahm sigue en ascenso en la clasificación mundial. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Jon Rahm zortzigarren postuan kokatu da munduko sailkapenean, 2024ko ekainetik ondoen
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

Jon Rahm se ha situado en el octavo puesto de la clasificación mundial, según la última actualización de la lista, publicada este lunes. El golfista vasco ha ascendido cuatro posiciones con respecto al pasado lunes, después de ser segundo en el LIV Golf Andalucía. Rahm finalizó la temporada de 2025 en el puesto número 84.

El vizcaíno no ha podido conquistar su primera victoria en Valderrama, donde ha ganado el británico Tyrrell Hatton, pero prosigue su escalada entre los mejores del mundo. A comienzos de febrero, cuando Rahm arrancó su tercera temporada en LIV, estaba en el puesto 97, y, cuatro meses después, se ha metido en el top diez.

La última vez en que el golfista de Barrika había ocupado la octava plaza de la clasificación mundial fue el 9 de junio de 2024. En lo que va de temporada, suma dos victorias, en Hong-Kong y en México, y cuatro segundos puestos y un quinto; en los grandes campeonatos, fue segundo en el PGA Championship.  Entre el 18 y el 21 de junio, competirá en el US Open.

La clasificación mundial la sigue liderando el estadounidense Scottie Scheffler, por delante del norirlandés Rory McIlroy y del también estadounidense Cameron Young.

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