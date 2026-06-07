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Zverev sufre en París para llevarse su primer grande

El Aleman se impone a Flavio Cobolli en un igualadísimo partido que se ha decidido en el quinto set, donde Zverev ha pasado por encima del italiano.
Paris (France), 07/06/2026.- Alexander Zverev of Germany celebrates with the Coup de Mousquetaire trophy after winning his Men's final match against Flavio Cobolli of Italy at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 07 June 2026. (Tenis, Abierto, Francia, Alemania, Italia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
Alexander Zverev; Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Zverevek Parisen sufritu du bere lehen handia eramateko
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Última actualización

El tenista alemásn Alexander Zverev ha tenido que sufrir en París para llevarse su primer grande, el Roland Garros. Se ha impuesto al italiano Flavio Cobolli en un igualadísimo partido que se ha decidido en el quinto set, donde Zverev ha pasado por encima (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6).

La final ha comenzado con el dominio del jugador alemán que se ha llevado el primer set con cinco juegos de ventaja. Cobolli ha respondido en el segundo set, igualando el partido.

El encuentro se ha convertido en una toma y daca entre ambos jugadores, donde ninguno de los dos ha conseguido despegarse en el marcador. El enfrentamiento ha llegado a su momento más tenso en el cuarto set, el cual se ha ido hasta el tie-break donde Flavio Cobolli ha conseguido forzar el quinto set.

En el quinto y definitivo set, poco ha podido hacer el número 10 del mundo, que lastrado por los problemas físicos ha caído con el contundente resultado de 1-6 ante un sólido Alexander Zverev.

De esta manera, tras cuatro horas de partido, Zverev conquista su primer grande, y a su vez, se convierte así en el primer tenista alemán en levantar el trofeo de Roland Garros desde Henner Henkel en 1937.

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