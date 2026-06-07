Zverev sufre en París para llevarse su primer grande

El tenista alemásn Alexander Zverev ha tenido que sufrir en París para llevarse su primer grande, el Roland Garros. Se ha impuesto al italiano Flavio Cobolli en un igualadísimo partido que se ha decidido en el quinto set, donde Zverev ha pasado por encima (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6).

La final ha comenzado con el dominio del jugador alemán que se ha llevado el primer set con cinco juegos de ventaja. Cobolli ha respondido en el segundo set, igualando el partido.

El encuentro se ha convertido en una toma y daca entre ambos jugadores, donde ninguno de los dos ha conseguido despegarse en el marcador. El enfrentamiento ha llegado a su momento más tenso en el cuarto set, el cual se ha ido hasta el tie-break donde Flavio Cobolli ha conseguido forzar el quinto set.

En el quinto y definitivo set, poco ha podido hacer el número 10 del mundo, que lastrado por los problemas físicos ha caído con el contundente resultado de 1-6 ante un sólido Alexander Zverev.

De esta manera, tras cuatro horas de partido, Zverev conquista su primer grande, y a su vez, se convierte así en el primer tenista alemán en levantar el trofeo de Roland Garros desde Henner Henkel en 1937.