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Ekainaren 19tik 21era jokatuko da Bizkaia PGAe Openaren V. edizioa

Presentación del V Bizkaia PGAe Open de golf REMITIDA / HANDOUT por PGAE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/6/2026
18:00 - 20:00
Bizkaia PGAe Open V. edizioaren aurkezpena. Irudia: Europa Press
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Bizkaia PGAe Openaren V. edizioa aurkeztu dute Meaztegin. Txapelketak gero eta pisu handiagoa du estatu mailan, aurten, 140 golflarik hartuko dute parte.

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