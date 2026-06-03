GOLF
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La V edición del Bizkaia PGAe Open se disputará del 19 al 21 de junio

Presentación del V Bizkaia PGAe Open de golf REMITIDA / HANDOUT por PGAE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 03/6/2026
18:00 - 20:00
Presentación de la V edición de Bizkaia PGAe Open. Imagen: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ekainaren 19tik 21era jokatuko da Bizkaia PGAe Openaren V. edizioa
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

Han presentado en Meaztegi la V edición del Bizkaia PGAe Open. El campeonato tiene cada vez más peso a nivel estatal, este año, contará con la participación de140 golfistas.

Golf Más deportes

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X