Rahmek akordioa sinatu du DP World Tourrekin
Jon Rahmek astearte honetan iragarri du akordioa lortu duela DP World Tourrarekin, 2024tik LIV zirkuituan parte hartzeagatik irekitako gatazkari amaiera emanez. Akordioak, metatutako isunen ordainketa eta denboraldian zehar hainbat txapelketa jokatzeko konpromisoa jaso ditu, baina ez du proba kopuru zehatza zehaztu. Golf-jokalariak Trump National Golf Clubean emandako prentsaurrekoan eman du honen guztiaren berri.
Barrikakoak azaldu duenez, bi aldeek jarri dute beraien aldetik egoera desblokeatzeko. "Akordio batera iristea lortu dugu. Kontzesio batzuk egin genituen. Nik batzuk egin nituen, eta haiek olibondo adar bat zabaldu zuten. Jakina, akordio batera iritsi gara. Jada ez da estreserako motiboa izango", ziurtatu du. Gainera, Ryder Cup edo Espainiako Irekia bezalako lehiaketetan izango duen etorkizunari buruz inoiz zalantzarik izan ez duela azpimarratu du: "Inoiz ez nau horrek kezkatu. Gauza batzuetan sinesten nuen eta nirekin ados egotea nahi nuen, banekien denbora kontua zela"
DP World Tourrek komunikatu batean baieztatu duenez, "eskubideen baldintzapeko askatasuna" eman dio Rahmi, LIVekoekin bat egiten duten txapelketetan, zigorren ordainketan eta ikasturte honetan zirkuituko proba kontzertatuetan parte hartu ahal izateko, 'major' ak alde batera utzita.
