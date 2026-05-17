Jon Rahm llega a la última jornada con posibilidades para llevarse el Campeonato de la PGA
Jon Rahm escaló este sábado en el Campeonato de la PGA para colocarse a dos golpes del liderato y optar en la jornada final este domingo al que sería su tercer 'Grand Slam', un desenlace que promete emociones fuertes en el recorrido de Aronimink (Filadelfia) con una treintena de aspirantes.
El de Barrika fue fiel al 'Moving day', el 'Día del Movimiento' de la tercera jornada, con un -3 y -4 en total que le dejó a dos golpes del estadounidense Alex Smalley, quien aguantó en cabeza tras otra exigente prueba en el segundo 'major' de la temporada.
“Esta es la disposición de banderas más difícil que he visto desde que estoy en el circuito profesional", dijo el número uno del mundo y defensor del título, Scottie Scheffler, después de quedarse atrás con -1.
Quien sí resistió fue el número dos y campeón hace un mes del Masters, Rory McIlroy, en -3, o el sueco Ludvig Aberg, el inglés Justin Rose y los estadounidenses Xander Schauffele y Patrick Reed, todos ellos dando mucho caché al domingo.
El vasco firmó tres 'birdies' en los primeros nueve hoyos este sábado y, en los segundos, caminó también golpeando en la mesa como líder provisional.
Un 'bogey' en el hoyo 18, 'putt' de menos de un metro, le dejó con un sabor agridulce que podrá sacarse peleando por el PGA.
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