Nadia Erostarbek Bonsoy Gold Coasteko finalerdiak jokatuko ditu

Zarauztarrak Gabriela Bryan hawaiarra  gainditu du (15.67-14.33) Australiako probako final-laurdenetan.

Nadia Erostarbe
Nadia Erostarbe. Argazkia: Basque Team
Nadia Erostarbe Basque Teameko surflaria Bonsoy Gold Coasteko finalerdietarako sailkatu da igande honetan, munduko surf zirkuitu goreneko hirugarren proba, Championship Tourra.

Zarauztarrak Gabriela Bryan hawaiarra gainditu du (15.67-14.33) Australiako probako final-laurdenetan, 8.67 puntuko bosgarren olatua sinatuz. Erostaberen aurkaria Stephanie Gilmore izango da, ASP World Tourreko irabazlea zortzi aldiz.

Aldi berean, surflari gipuzkoarra denboraldiko saiorik onena egiten ari da Australiako proban, eta munduko rankingeko 10 onenen artean egotea bermatu du.

