Nadia Erostarbek hirugarren amaitu du Snapper Rocksen, eta munduko hamar onenen artean sartu da
Stephanie Gilmorek, zortzi aldiz munduko txapeldunak, Zarautzeko surflaria finalerdietan kanporatu zuen, nahiz eta Erostarbek olaturik onena hartu eta 8,50 puntu bildu.
Nadia Erostarbe surflari gipuzkoarrak Bonsoy Gold Coast txapelketan, Snapper Rocksen (Queensland, Australia) hirugarren amaitu du, eta munduko hamar onenen artean sartu da, Basque Teamek ohar baten bidez jakitera eman duenez.
Aritz Aranburu ere bitan sailkatu zen Championship Tourrean lehiatzeko, eta 2009/2010 denboraldian finalerdietara iritsi zen, Kelly Slater bera, hamaika aldiz Munduko txapeldun izandakoa, Teahupoon gaindituz.
Aurten CTn jokatutako lehen proban, Rip Curl Pro Bells Beachen, bederatzigarren izan zen, eta bigarrenean, Western Australia Margaret Riverren, hamazazpigarren. Hala ere, Erostarbek, Guillermo Gutierrez entrenatzailearekin batera, lasaitasunari eusten jakin du, eta surfean eta bere aukeretan sinesten jarraitu du. Gold Coasten, Queenslanden, baieztatu dute CTra iritsi dela, hor geratzeko.
Lehen txandan Nadiak 15.16ko puntuazioa lortu zuen, 13.17 puntu pilatu zituen Alyssa Spencer estatubatuarra gaindituz. Bigarrenean Caroline Marks estatubatuarra izan zuen aurkari, Munduko txapelduna 2023an eta urre olinpikoa. 14.67 puntuek, Marksen 13.93 puntuekiko, final-laurdenetarako txartela eman zioten zarauztarrari.
Baina onena final-laurdenetara iristean gertatu zen, Gabriela Bryanen aurka, une horretan Munduko lehenaren aurka. Erostarbek perfekzioa ukitu zuen. 8,67ko olatu batekin, jardunaldiko notarik altuenarekin, bere surfingak epaileek hainbeste baloratzen duten agresibitate eta kontrol puntu hori duela erakutsi zuen. 15,67 punturekin txapelketako azken-aurreko borrokara iritsi zen.
Finalerdietan Stephanie Gilmore zuen zain. Nadiaren ibilbidea zortzi aldiz Munduko txapeldun izan den surflari handiak moztu du, bi urtez CTtik urrun egon ondoren. Txanda galdu duen arren, Basque Teamekoak serieko olaturik onena sinatu du 8,50eko emaitzarekin, baina gero ezin izan du jokaldia beste olatu on batekin osatu (5,73).
Gilmorek 8 eta 7 puntuko olatuekin (15 puntu guztira) Erostarbe menderatu du eta gero ere garaile izan da Luana Silvaren aurkako finalean ere, Gold Coasten bere zazpigarren garaipena lortuz eta bere ibilbideko 34.a.
Erostarberentzat emaitzak denboraldi historikoaren hasiera baieztatzen du. Gipuzkoarra podiumera igotzeaz gain, sailkapen nagusian Top10ean sartu da.
