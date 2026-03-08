GOLFA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Rahmek titulurik gabeko urte eta erdiko lehorteari amaiera eman dio Hong Kongeko LIV txapelketa irabazita

Barrikako golf jokalariak 2024ko irailean irabazi zuen azken txapelketa, Chicagon.

Jon Rahm. EFE foto de archivo

Jon Rahm. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Barrikako golf jokalariak 2024ko irailean Chicagon irabazi zuenetik banakako txapelketan izan duen titulu lehorteari amaiera eman dio gaur, Hong Kongeko LIV txapelketa irabazita.

Arrakastarik gabe 25 txapelketa jokatu eta LIV denboraldiko lehen hitzorduetan (Riad eta Adelaide) bi bigarren postu lortu ondoren, Rahmek garaipena eskuratu du guztira parretik behera 23 kolpeko txartela aurkeztuta. Homas Detry belgikarrari 3 kolpeko aldea atera dio, eta Thomas Pieters belgikarrari, 4koa.

Hong Kong Golf Clubeko laugarren eta azken jardunaldiari Detry eta Harold William Varner III.arekin lehen postuan berdinduta ekin dio Rahmek, eta Pieters belgikarrak bost zuloren faltan harrapatu du, baina 539 egun geroago txapeldun izateko presioari eutsi dio.

Golfa Jon Rahm Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Joseba Attard: “Guretzat ohorea da lehen aldiz ardi-moztaileen munduko txapelketan Euskal Herria ordezkatzea”

Euskal Herriko ardi-moztaile eta artilarien selekzioak lehen aldiz parte hartuko du disziplina honen Munduko Txapelketan. Badira bi aste parte hartzaileak Zeelanda Berrira praktikatzera joan zirenetik. Gaur egin diete ongi etorri ekitaldia eta Joseba Attard taldeburuak bertatik azaldu dizkigu beraien egonaldiaren eta txapelketaren nondik norakoak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X