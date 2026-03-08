GOLF
Rahm pone fin a una sequía de año y medio sin títulos al ganar el torneo LIV de Hong Kong

El golfista de Barrika no ganaba un torneo desde que venció en Chicago en septiembre de 2024.

Jon Rahm. EFE foto de archivo
Euskaraz irakurri: Rahmek titulurik gabeko urte eta erdiko lehorteari amaiera eman dio Hong Kongeko LIV txapelketa irabazita
author image

EITB

Última actualización

El golfista de Barrika ha conseguido este domingo poner fin a la sequía de títulos individuales que arrastraba desde que venció en Chicago (Estados Unidos) en septiembre de 2024 al imponerse con superioridad en el torneo de Hong Kong de LIV, el circuito saudí de golf.

Después de 25 pruebas sin saborear el éxito y de dos segundos puestos en las primeras citas de la temporada de LIV -Riad y Adelaida-, Rahm se ha desquitado y se ha hecho con el triunfo, recompensado con un cheque de cuatro millones de dólares , con un total de -23, con tres golpes de ventaja sobre el belga Thomas Detry y cuatro sobre su compatriota Thomas Pieters.

El exnúmero uno del mundo y mejor jugador de la general en las dos campañas que lleva en la liga saudí ha encarado  la cuarta y última jornada en el Hong Kong Golf Club como líder empatado y, aunque Pieters le ha dado alcance a falta de cinco hoyos, ha aguantado la presión para coronarse campeón 539 días después de su última victoria individual. 

