Higinio Riverok historia egin du Milango Neguko Paralinpiar Jokoetan

Espainiarekin biatloi egokituan parte hartu duen lehen kirolaria izan da.

Higinio Rivero
Higinio Rivero. Argazkia: CPE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Higinio Rivero euskal kirolariak historia egin du Milan Cortinako Neguko Paralinpiar Jokoetan, Espainiarekin biatloi egokituan parte hartzen lehena izan baita, udako eta neguko jokoetan lehiatu den hirugarren kirolari paralinpikoa izateaz gain.

Piraguismoa iraupen-eskiarekin eta biatloiarekin bateratzen du 2022tik, eta Espainian eta Espainiatik kanpo lehiatzen da modalitate horietan.

Riverok 20. postuan bukatu du larunbatean biatloiko esprint proba. Iraupen-eskia eta tiroa nahasten dituen proba 23:34.1eko denborarekin osatu du, 10 metroko dianan egindako bi akatsengatik zigortuta.

Riverok ezin izan du bere jarduna hobetu igandean, banakako 12,5 kilometroko proban, batez ere 5 minutuko penalizazio bat izan baitu, tiro egiteko bigarren txandan laurak huts egin ostean. 26. postura erori da, azken-aurreko postura, baina azkenean 23. bukatu du, 45:06.8ko denbora eginda.

Eskia Neguko Olinpiar Jokoak Basque Team Kirol gehiago

