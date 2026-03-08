Higinio Rivero hace historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina

El deportista vasco Higinio Rivero ha hecho historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 al ser el primero en participar con España en el biatlón adaptado, además de ser el tercer deportista paralímpico en competir en deportes de verano e invierno.

Desde 2022 compatibiliza el piragüismo con el esquí de fondo y el biatlón, modalidades en las que compite dentro y fuera de España desde hace varias temporadas.

Rivero finalizó este sábado en el vigésimo puesto en la prueba se Sprint del biatlón. Completó la prueba que mezcla el esquí de fondo con el tiro con un tiempo de 23:34.1, penalizado por dos errores en la diana de 10 metros.

Rivero no ha podido mejorar sus prestaciones este domingo en la de 12,5 kilómetros individual, perjudicado sobre todo por una penalización de cinco minutos tras una errática segunda tanda de disparos en la que ha fallado los cuatro. Ha caído al puesto 26, el penúltimo de los participantes, pero supo no descentrarse y ha logrado ir recuperando posiciones para terminar el 23 con un tiempo de 45:06.8.