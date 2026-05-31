Gimnasia erritmikoa

Salma Solaunek hiru urre zintzilikatu ditu berriro Europako Txapelketan

Basque Teameko gimnastak iazko urrezko hiru dominak berretsi ditu Bulgarian jokatutako txapelketan.
Salma Solaun

Salma Solaun, lortutako dominak aldean dituela. Argazkia: Basque Team

I. G. A. | KIROLAK EITB

Salma Solaun gasteiztarrak koroa hirukoitza osatu du gaur Varnan (Bulgaria) jokatu den gimnastika erritmikoko Europako Txapelketan, iaz Tallinn Estoniako hiriburuan egin zuen bezala. Marina Cortelles, Lucia Muñoz, Ines Bergua eta Andrea Corral taldekideekin batera lehiaketa orokorra (All Around) irabazi eta hurrengo egunean, bikaintasun-mailari eutsi diote eta podiumaren gorenera igo dira bost piloten finalean, baita final mistoan ere.

Atzo, All Around edo lehiaketa osoan, ez zuten erorikorik izan, ez zuten hutsik egin, eta ez zuten joan-etorri handirik behar izan ariketak biribiltzeko. Bai ariketa mistoan, bai bost pilotakoan, lehenengo postuan amaitu zuten, nagusitasun harrigarria erakutsiz. 24.600 puntu behar zituzten lehen postua eskuratzeko, eta nagusitasunez gainditu zuten nota. Azkenean 28.800 puntu lortu zituzten ariketa mistoan eta 28.850 bost piloten ariketan; Errusia (53.450) eta Israel (53.350) menderatzeko nahikoa.

Gaur, bost pilotetan maila artistikoa eta exekuzioa nabarmendu dira, eta 29.150 puntu eskuratuta, Bielorrusia (27.550) eta Israel (27.550) sailkatu dira ondoren. Mazo eta uztaien finalean, 28.100 puntu lortu dituzte, eta, ondorioz, erraz garaitu dituzte Errusia (27.000) eta Israel (26.300).

