Salma Solaunek hiru urre zintzilikatu ditu berriro Europako Txapelketan
Salma Solaun gasteiztarrak koroa hirukoitza osatu du gaur Varnan (Bulgaria) jokatu den gimnastika erritmikoko Europako Txapelketan, iaz Tallinn Estoniako hiriburuan egin zuen bezala. Marina Cortelles, Lucia Muñoz, Ines Bergua eta Andrea Corral taldekideekin batera lehiaketa orokorra (All Around) irabazi eta hurrengo egunean, bikaintasun-mailari eutsi diote eta podiumaren gorenera igo dira bost piloten finalean, baita final mistoan ere.
Atzo, All Around edo lehiaketa osoan, ez zuten erorikorik izan, ez zuten hutsik egin, eta ez zuten joan-etorri handirik behar izan ariketak biribiltzeko. Bai ariketa mistoan, bai bost pilotakoan, lehenengo postuan amaitu zuten, nagusitasun harrigarria erakutsiz. 24.600 puntu behar zituzten lehen postua eskuratzeko, eta nagusitasunez gainditu zuten nota. Azkenean 28.800 puntu lortu zituzten ariketa mistoan eta 28.850 bost piloten ariketan; Errusia (53.450) eta Israel (53.350) menderatzeko nahikoa.
Gaur, bost pilotetan maila artistikoa eta exekuzioa nabarmendu dira, eta 29.150 puntu eskuratuta, Bielorrusia (27.550) eta Israel (27.550) sailkatu dira ondoren. Mazo eta uztaien finalean, 28.100 puntu lortu dituzte, eta, ondorioz, erraz garaitu dituzte Errusia (27.000) eta Israel (26.300).
Salma Solaunek Europako txapeldun titulua berretsi du
Ines Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernandez, Lucia Muñoz eta Salma Solaun gimnastek osatutako taldeak 4,200 puntu atera dizkio Errusiari.
Sinner Roland Garrosetik kanpo, bero kolpe bat jasan ondoren
Jannik Sinner italiarrak Juan Manuel Cerundolo argentinarraren aurka galdu du Roland Garroseko bigarren kanporaketan. Lehen bi setak irabazita eta hirugarrenean 5-1 zihoazenean, Sinnerrek bero kolpea jasan du eta erabakigarria izan da hori emaitzan. "Hirugarren setean zorabiatuta sentitu naiz eta botaka egin nahi nuen, baina ezin izan dut", adierazi du italiarrak.
Maxime Lucuren Bordelek bigarrenez jarraian irabazi du Txapeldunen Kopa, Bilbon
Bordelek nagusitasun handiz garaitu du Irlandako Leinster taldea (19-41). Maxime Lucu lapurtarra izan da finaleko jokalaririk onena. San Mamesek marka berria ezarri du, estadioan 52.327 ikusle bilduta.
Montpellierrek hirugarrenez irabazi du Challenge Kopa
59-26 irabazi dio Ulster Ipar Irlandako taldeari San Mamesen jokatutako finalean.
Frantziarrek eta irlandarrek Bilbo hartu dute, San Mamesen Europako txapeldun izateko itxaropenarekin
Frantziako eta Irlandako taldeen arteko lehia bikoitza izango da. Ostiral honetan (21:00), EPCR Challenge Cup Europako bigarren txapelketaren finala jokatuko dute Ulsterrek eta Montpellierrek. Larunbatean (15:45), Investec Champions Cup txapelketa nagusiko final handia izango da Bordeaux eta Leinster taldeen artean.
Rakel Mateok paratriatloia utziko du eta paraeskaladan arituko da, Los Angeles 2028 helburu izanik
“Fisikoki eta mentalki motibatuko ninduen erronka bat behar nuen”, adierazi du Mateok, eta aldaketa bere ibilbidearen bilakaera naturaltzat hartu du.
Egoitz Bijueska: “Pozik nago munduko txapelduna izateagatik, baina lasaitasuna sentitzen dut batez ere”
Egoitz Bijueska skaterrak urrezko domina lortu du, 15 urterekin, Brasilgo Munduko Txapelketan. Rankingean lehena da 95,83 punturekin, bigarrenez. Orain, hitzordu garrantzitsu batzuk ditu aurretik eta horiek gainditzea da bere helburua. (Bideoa gazteleraz)
Jon Rahm bigarren izan da Filadelfian; Aaron Rai, garaile
Orduan lehen postuan Alex Smalley estatubatuarra bi kolpera zuela hasi zuen PGA txapelketako azken jardunaldia barrikarrak. Azkenean, Smalleyrekin berdinduta bukatu zuen bigarren postua, Rai irabazlea hiru kolpera zuela.
Jon Rahm PGA txapelketa irabazteko aukerekin iritsi da azken jardunaldira
Barrikakoa lidergotik bi kolpera dago, igandeko azken jardunaldiaren faltan.