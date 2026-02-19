MotoGPk lehen hiri-lasterketa egingo du 2027an, Adelaiden
Datorren urtetik aurrera, Australiako Sari Nagusia Adelaiden egingo da, ez Phillip Islanden. Lasterketa horrela egiteko akordioa gutxienez 2032ra arte egonen da indarrean.
MotoGPk 2027an historiako lehen hiri-lasterketa egingo du, Adelaiden. Bertan lehiatuko da Australiako Sari Nagusia datorren urtetik, Phillip Island ordezkatuz; akordio horrek sei urteko iraupena dauka, alegia, 2032ra arte, urtehori barne.
Horrela, Phillip Islandek Munduko Txapelketa utziko du, Australiako Sari Nagusiko 30 ekitaldi hartu ondoren. Orain, lasterketa hori Adelaiden egingo dute, hiru egunetan zehar, 2027ko azaroan izanen da lehenengo aldia; zirkuituak 4,194 kilometroko luzera izanen du, 18 bihurgunerekin, eta horrek 340 km/h baino gehiagoko abiadurak hartzea ahalbidetuko die pilotuei.
Antolatzaileen arabera, ibilbidearen diseinuak 1985 eta 1995 artean 1 Formulako ekitaldiak hartu zituen Adelaideko hiri-zirkuitu ospetsuaren eredua jarraitzen du, gidarien segurtasuna “lehentasun nagusia izaten jarraitzeko” beharrezko doikuntza esanguratsuekin.
“Hiriaren ahalmena, kultura eta ekitaldi handiekiko pasioak, lehen mailako Sari Nagusi batendako leku perfektuan bihurtzen dute Adelaide, jaialdi baten estilora, honek zaleen esperientzia maila berri batera eramateko aukera bakarra suposatzen du”, nabarmendu du MotoGPk bere prentsa-oharrean.
Arrieta Rodriguez donostiarra 33. sailkatu da bere debut olinpikoan
Gipuzkoarrak 01:46.83ko marka egin du, bi jaitsierak pilatuta, Mikaela Shiffrin txapeldun olinpikoa (01:39.10) 00:07.73ra duela. Camille Rast suitzarrak (01:40.60) eta Anna Swenn Larsson suediarrak (01:40.81) osatu dute podiuma.
Kataluniako zirkuituak 2032raino luzatu du kontratua, eta bi urterik behin lasterketak hartuko ditu
1 Formulak 2026, 2028, 2030 eta 2032 urteetarako dauzka lasterketak aurreikusita Bartzelonan, Spa-Francorchamps zirkuituarekin aldizkatuko duen egutegian.
Klaebok historia egin du Neguko Jokoetan, bederatzigarren urre olinpikoa eskuratuta
29 urteko norvegiarra orain arte urrezko domina gehien lortu dituen kirolaria da, Bjorn Daehlieri, Marit Bjorgeni eta Ole Einar Bjornersi aurrea hartu baitie.
Anthony Kimek irabazi du Adelaideko LIV Golf txapelketa, ezustean, eta Jon Rahm bigarren sailkatu da
Golf jokalari estatubatuarra hamabi urtez izan zen goreneko mailatik kanpo. Adelaiden, txapelketako azken jardunaldian, Rahm eta Bryson DeChambeau menderatu ditu, hirugarren egunaren amaieran bi horiek lehen postuan izan arren, Kim atzetik segika 5 kolpera zutela.
Carlota Ciganda laugarren izan da Riaden, denboraldiko lehen txapelketan
7. zuloko bogey bikoitzak nafarrak garaipena lortzeko aukerak zapuztu ditu, eta sei birdie pilatu ditu 3, 6, 9, 15, 16 eta 17. zuloetan.
Salsamendik agur esan die Olinpiar Jokoei Klaebok urrea irabazi duen proban
Brasilekin lehiatu duen eskiatzaile nafarrak 97. postuan bukatu du estilo libreko iraupen-eskiko proba, hamar kilometroko distantzian.
Eguibarrek eta Romerok ez dute final-laurdenetako eta final-zortzirenetako langa gainditu, hurrenez hurren
Romerok azpimarratu du "pozik" dagoela egindako jaitsierarekin, baina "ez emaitzarekin". Bere aldetik, Eguibarrek erorikoa izan du, aurkarietako batek bidea itxi ondoren. "Badakit horrelakoak gerta daitezkeela, baina berak jakin behar du hori ezin dela egin", esan du donostiarrak haserre.
Carlota Zigandak kolpe bakar batean egin du Riadeko PIF Saudi Ladies International txapelketako zuloa
Nafarroako golflariak kolpe bakarrean sartu zuen bola 8. zuloan.
Jordan Stolzek bereganatu du urrea 1.000 metroko abiadura proban; Daniel Milagros nafarra hogeita zazpigarren izan da
Milagrosek, 1:11,25eko markarekin, txapeldun olinpikoak baino 4,87 segundo gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko.