MotoGP llevará a cabo en Adelaida su primera carrera urbana, en 2027

MotoGP celebrará en 2027 la primera carrera urbana de su historia en Adelaida, donde se disputará desde el año que viene el Gran Premio de Australia, reemplazando así a Phillip Island, con un nuevo acuerdo de seis años de duración, hasta 2032 incluido.



Así, Phillip Island abandonará el Mundial, después de acoger 30 ediciones del GP de Australia. Ahora, ese evento se celebrará en Adelaida durante tres días, y la primera ocasión en que lo haga será en noviembre de 2027; el circuito tendrá una longitud aproximada de 4,195 kilómetros, con 18 curvas, lo que permitirá a los pilotos alcanzar velocidades de más de 340 km/h.



Según el comunicado, el diseño del trazado sigue el modelo del famoso circuito urbano de Adelaida que acogió eventos de Fórmula 1 entre 1985 y 1995, con los ajustes significativos necesarios para garantizar que la seguridad de los pilotos "siga siendo la prioridad número uno".



"La disposición de la ciudad, su cultura y su pasión por los grandes eventos hacen de Adelaida el lugar perfecto para un Gran Premio urbano de primera categoría, al estilo de un festival, lo que supone una oportunidad única para elevar la experiencia de los aficionados a un nuevo nivel", ha destacado MotoGP en su nota de prensa.