Para Lucas Eguibar los de Milán-Cortina d’Ampezzo serán sus cuartos Juegos, tras haber competido en los de Sochi 2014, Pyeongchang 2018 y Beijing 2022 y haber cosechado dos diplomas por sus séptimos puestos en Rusia y China.

Para Álvaro Romero y Arrieta Rodríguez, los Juegos de Italia supondrán su debut en una competición olímpica absoluta. El también snowboarder donostiarra se adjudicó la medalla de bronce en los Juegos de la Juventud disputados en Lausana en el año 2000.

Por su parte, Arrieta Rodriguez es un referente femenino en el alpino estatal. A sus 23 años ha tenido una gran progresión durante esta temporada 2025/2026, en la que ha estado presente en un gran número de pruebas FIS en las que ha logrado victorias y podios por todo el panorama europeo.

Es la primera mujer vasca en competir en unos Juegos desde que lo hiciera Ainhoa Ybarra en Calgary 88, Albertville 92, Lillehamer 94 y Nagano 98. La competición de Arrieta Rodríguez supondrá por lo tanto la participación de una deportista vasca en unos Juegos, 28 años después.

Lucas Eguibar y Álvaro Romero competirán el 12 de febrero en la clasificatoria y la carrera de snowboardcross en la sede de Livigno, y la donostiarra Arrieta Rodriguez competirá en el eslalon de esquí alpino el 18 de febrero en el Tofane Alpine Skiing Centre.