Snowboarda
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Lucas Eguibar bere laugarren Jokoetan lehiatuko da, Milan-Cortina d 'Ampezzon

Aldez aurretik Basque Teameko snowboardlari donostiarra Sotxi 2016, Pyeongchang 2018 eta Beijing 2022an izan da, eta bi diploma olinpiko eskuratu ditu.

lucas_eguibar_sierranevada_EFE

Lucas Eguibar snowboarder donostiarra. Artxiboko argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Lucas Eguibarrek kirol lehiaketarik handiena jokatuko du berriro, Olinpiar Jokoak, Milan-Cortina d 'Ampezzoko hitzordurako sailkapena gaur ziurtatuta, Basque Team fundazioak aurreratu duenez.

Donostiarrarentzat Italiakoak bere laugarren Jokoak izango dira; zazpigarren postua lortu zuen Sotxin (Errusia), 33. postua Pyeongchangen (Hego Korea) eta berriro ere zazpigarren postua Beijingen (Txina).

Oraingo honetan, kirolari donostiarraren helburua podiumera iristea da, urrea poltsikoratzea zehazkiago, eta horretarako "aukera dezente" dituela uste du. Basque Team Zentroan, Donostiako Equilibrium zentroan eta elurretan (azken egunotan Formigalen) hainbat hilabete lanean eman ondoren, Lucasek uste du bere "prestakuntza puntu onenean" egongo dela Jokoak iristean.

Azken urteetan lesioek bere bidea markatu duten arren, bizkarrekoak lehenengo eta Akilesen orpazurdaren hausturak gero, Eguibarrek ilusioz eta baikortasunez ekingo dio txapelketari, arazo fisiko guztiak gaindituta.

Nahiz eta denboraldiko lehen Munduko Kopan, Cerviniakoan, ezin izan zen final-laurdenetatik pasa, otsailaren 12ra, Jokoetako sailkapen-txanda eta lasterketa jokatuko diren egunera, denboraldiko unerik gozoenean iritsiko dela dio, izaten ari den garapenarekin bat etorriz. Riderrak aitortu du bere prestakuntza Joko Olinpikoetara bideratuta dagoela aurten.

Basque Team Neguko Olinpiar Jokoak Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X