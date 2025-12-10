Eskia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Ander Minteguik bigarren postua lortu du Santa Caterinako Europako Koparen Supererraldoi proban

“Oso pozik nago. Nere lehenengo ‘top 10’, ‘Top 5’ eta Europako Kopako podioa da, eta denboraldia horrela hasteak geratzen den denboran jarraitzeko aunitz laguntzen dit”, esan du Minteguik; hori Felix Hacker irabazletik 32 ehunenetara geratu da. 

Ander Mintegui en el segundo escalón del podio del Supergigante de la prueba de la Copa de Europa de Esquí Alpino celebrada en Santa Caterina (Italia). REMITIDA / HANDOUT por RFEDI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/12/2025
Ander Minteguik bigarren postua lortu du; IRUDIA: EUROPA PRESS
author image

E. I. I. | EITB

Azken eguneratzea

Ander Mintegui euskal eskiatzaileak bigarren postua lortu du eski alpinoko Europako Kopako Supererraldoian , Santa Caterinan, Italian."Oso pozik nago. Nire lehen" top 10 "," top 5 "eta Europako Kopako podiuma da, eta denboraldia horrela hasteak asko laguntzen dit geratzen denarekin jarraitzeko", esan du Minteguik.

Eskiatzaile bizkaitar gaztea irteera posizio on batetik abiatu da, 14. dortsalarekin, eta bere amaiera onari esker bigarren denborarik onena egin du, 1:07.82. Mintegui Marco Kohler suitzarra baino ehunen bat azkarragoa izan da.

"Konfiantza horrek asko laguntzen dizu, pistak errazagoak direnean, apur bat gehiago bota ahal duzulako zeure burua. Bagenekien topera joan behar genuela, baldintzak oso onak ziren, dena eman dugu, eta bigarren postua lortu dugu", adierazi du Minteguik.

Kirol gehiago

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X