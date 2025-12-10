Ander Mintegui logra el segundo puesto en el Supergigante de la prueba de la Copa de Europa de Santa Caterina

El esquiador vasco Ander Mintegui ha conseguido el segundo puesto en el Supergigante de la prueba de la Copa de Europa de esquí alpino que se ha disputado en Santa Caterina, en Italia. "Estoy muy contento. Es mi primer ‘top 10', 'top 5' y podio de la Copa de Europa, y empezar la temporada así me ayuda mucho a seguir para lo que queda de campaña”, ha dicho Mintegui, que ha quedado a 32 centésimas del ganador, el austriaco Felix Hacker.

El joven esquiador vizcaíno partía de una buena posición de salida, con el dorsal 14, y su buen final le ha permitido acabar con el segundo mejor tiempo, 1:07.82. Mintegui ha sido una centésima más rápido que el suizo Marco Kohler, tercer clasificado.

“Esta confianza te ayuda mucho a que, cuando las pistas son algo más sencillas, te puedes tirar un poco más. Sabíamos que teníamos que ir a tope, las condiciones eran muy buenas, lo hemos dado todo, y hemos conseguido el segundo puesto", ha señalado Mintegui.