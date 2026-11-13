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“Urra", harri txikien errege
Mikel Lopetegi "Urra", Euskal Herriko Harri Txikien Txapelketa irabazi du. Zarauztarrarentzat 8. txapela da; modalitate honetan erreferente bilakatu da.
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