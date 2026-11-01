Harri-jasotzea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Urraren 8. txapela Harri Txikien Euskadiko Txapelketan; Kintopekoetan Maddi Gesalaga txapeldun

Iragarkia
Urra eta Gesalaga
18:00 - 20:00
Gizonezkoen eta emakumezkoen podiumak. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Mikel Lopetegi "Urra"k Harri Txikien Euskadiko Txapelketa irabazi du zortzigarren aldiz. 125 kiloko harri errektangularra, 125eko zilindroa, 112,5 kiloko kubikoa eta 100 kiloko bolarekin 12.450 kilo jaso ditu. Maddi Gesalagak hirugarrenez jarraian kintopekoen Euskadiko Txapelketa bereganatu du. 3.550 kilo altxatu ditu. 45 jasoaldi eman dizkio 50 kiloko zilindroari eta 26 50 kiloko kubikoari.

Mikel Lopetegi Urra Herri-kirolak Harri-jasotzea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X