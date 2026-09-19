Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Estefania Etxebestek marka guztiak hautsi ditu, 166 kilo jasota
Estefania Etxebestek historia egin du. Iturengo harri-jasotzaileak Idoia Etxeberriak zuen 163,4 kiloko aurreko errekorra ontzea lortu du. 166 kiloko harriarekin, lehen ahaleginean kale egin du, baina hurrengo bi saiakerak balekoak izan dira. Harri-jasotzean emakume batek inoiz jaso duen pisurik astunena da.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Ainitze Zumeta: “Gelditu beharrean jarraitu egin nuen eta harria jaso ezinda geratu naiz”
ZUZENEAN
Duela min.
Ainitze Zumetak harri-jasotzea utziko du
ZUZENEAN
Duela min.
Mikel Lopetegi “Urra” eta Maddi Gesalaga nagusi Igeldoko harriarekin eta Uliakoarekin
ZUZENEAN
Duela min.
Albizuri aise nagusitu zen gizonezkoen “Harri Herri” finalean
ZUZENEAN
Duela min.
Albizuriko txapeldunen sentsazioak, finalean zehar
ZUZENEAN
Duela min.
Albizurik jantzi du txapela, harri baldarrari 28 jasoaldi eginda eta Etxauri menderatuta
ZUZENEAN
Duela min.
Uliako txapeldunek finalean zehar izan dituzten sentsazioak eta amaierako poza
ZUZENEAN
Duela min.
Ulia, txapeldun, finalean Mollarri mendean hartu eta harri baldarrari 47 jasoaldi eginda
ZUZENEAN
Duela min.
Etxaurik Igeldo gainditu du bigarren finalerdian, harri baldarrarekin markarik onena lortuta
Gehiago ikusi