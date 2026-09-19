Harri-jasotzea
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Estefania Etxebestek marka guztiak hautsi ditu, 166 kilo jasota

Iragarkia
Estefania Etxebestek 165 kiloko harria jaso du
18:00 - 20:00

Estefania Etxebeste, 165 kiloko harria altxatu ostean. Argazkia: EITB

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Azken eguneratzea

Estefania Etxebestek historia egin du. Iturengo harri-jasotzaileak Idoia Etxeberriak zuen 163,4 kiloko aurreko errekorra ontzea lortu du. 166 kiloko harriarekin, lehen ahaleginean kale egin du, baina hurrengo bi saiakerak balekoak izan dira. Harri-jasotzean emakume batek inoiz jaso duen pisurik astunena da. 

Emakume kirolariak Harri-jasotzea Herri-kirolak

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