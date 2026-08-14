HARRI-JASOTZEA
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Ainitze Zumetak harri-jasotzea utziko du

Iragarkia
Ainitze Zumeta
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ainitze Zumetak harrijasotzea utziko du, aldi baterako behintzat, bizkarreko arazoak medio. Zarauztarrak 2022an hasi zuen bere ibildibidea eta orduztik palmares oparoa lortu du, hala nola, 2024ko Euskal Herriko txapela eta Uliako Harriko hiru garaipen, errekorra barne.

Harri-jasotzea Ainitze Zumeta

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