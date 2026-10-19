Harri-jasotzea
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Lierni Osak Euskadiko Emakumeen Harri-jasotze Txapelketa irabazi du

Iragarkia
Lierni Osa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Zarauztarrak lehia polita izan du Ane Cestaurekin, eta Patricia Martin 2025eko txapeldunak bosgarren postua eskuratu du. Gizonezko Kintopekoen Euskadiko Txapelketan, Haritz Aranguren Norde gailendu da.

Herri-kirolak Lierni Osa Harri-jasotzea

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