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Lierni Osak Euskadiko Emakumeen Harri-jasotze Txapelketa irabazi du
Zarauztarrak lehia polita izan du Ane Cestaurekin, eta Patricia Martin 2025eko txapeldunak bosgarren postua eskuratu du. Gizonezko Kintopekoen Euskadiko Txapelketan, Haritz Aranguren Norde gailendu da.
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