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Lierni Osa: “Urte hasieran 2026a horrela joango zela esan balidate, ez nuke sinetsiko”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

2026a urte oparoa izan da Lierni Osa harri-jasotzailearentzat. Izan ere, Gipuzkoako Txapelketa eta Euskadiko Txapelketa irabazi ditu, besteak beste. Urte honek “aurrera jarraitzeko bultzada” eman diola adierazi du zarauztarrak.

Lierni Osa Harri-jasotzea

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