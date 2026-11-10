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Lierni Osa: “Urte hasieran 2026a horrela joango zela esan balidate, ez nuke sinetsiko”
2026a urte oparoa izan da Lierni Osa harri-jasotzailearentzat. Izan ere, Gipuzkoako Txapelketa eta Euskadiko Txapelketa irabazi ditu, besteak beste. Urte honek “aurrera jarraitzeko bultzada” eman diola adierazi du zarauztarrak.
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