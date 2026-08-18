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Ainitze Zumeta: “Gelditu beharrean jarraitu egin nuen eta harria jaso ezinda geratu naiz”

Iragarkia
18:00 - 20:00
Ainitze Zumeta.
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Ainitze Zumetak harri-jasotzea utziko zuela iragarri zuen bere sare sozialetan. 2024an lesionatu eta ordutik bizkarreko minez aritu da lehiatzen, gorputzak gelditzeko esan dion arte. Orain, ondo osatzea da bere helburu nagusia.

Ainitze Zumetak harri-jasotzea utziko du
Harri-jasotzea Herri-kirolak Ainitze Zumeta

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