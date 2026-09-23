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Estefania Etxebeste: “Gertatutakoa asimilatzen nago oraindik; lan asko dago egiteko eta asko daukat emateko”
Estefania Etxebestek historia egin du harri-jasotzaile bezala. Izan ere, pasa den larunbatean 166’4 Kiloko harria altxatu zuen. “Kontent” dagoela adierazi du Iturengoak, baina aste honetan “oso gaizki” pasatu duela ere aitortu du, oraindik ez baitu gorputza guztiz errekuperatu.
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