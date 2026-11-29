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Iker Lecuona, ate joka
Iker Lecuona pilotua izan da aste honetan "Helmuga" saioko protagonista. Motorraren munduan egiten ari den ibilbidea aztertu dute erreportaje honetan.
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