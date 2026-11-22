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Así es el día día de Aitor Ajuria, corredor de montaña y pastor
Ajuria compagina su faceta deportiva con su labor como pastor, tal y como ha contado en el programa "Helmuga".
Euskaraz irakurri: Aitor Ajuria, bere kasa
El corredor de montaña Aitor Ajuria ha sido entrevistado en el programa "Helmuga" de esta semana. Ha explicado cómo es su vida cotidiana, en torno a la montaña y el caserío.
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