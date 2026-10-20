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La nueva aventura del alpinista Ekaitz Maiz, en el programa “Helmuga” de este domingo
El alpinista Ekaitz Maiz contará su última expedición en el programa "Helmuga" de este domingo. Junto a Iñaki Arzelus y Héctor Marrodán, han viajado al Valle Khane, para retomar el objetivo que tuvieron que abandora el año pasado: el pico Trident Peak.
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