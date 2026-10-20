En ETB1

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

La nueva aventura del alpinista Ekaitz Maiz, en el programa “Helmuga” de este domingo

Publicidad
18:00 - 20:00
Ekaitz Maiz, "Helmuga" saioan
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El alpinista Ekaitz Maiz contará su última expedición en el programa "Helmuga" de este domingo. Junto a Iñaki Arzelus y Héctor Marrodán, han viajado al Valle Khane, para retomar el objetivo que tuvieron que abandora el año pasado: el pico Trident Peak.

"Helmuga" Más deportes Deportes de montaña

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X