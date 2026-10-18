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El dulce ruido del motor

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Helmuga: motor-gidariak
18:00 - 20:00
Aitor Olalla, Unai Arregi y Jordi Espuña, en "Helmuga"
Euskaraz irakurri: Motor hotsaren goxoa
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Última actualización

En el programa "Helmuga" de esta semana han entrevistado a los pilotos Aitor Olalla, Unai Arregi y Jordi Espuña para hablar de su modo de vida, vinculado al mundo del motor.

"Helmuga" Más deportes Motociclismo

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