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El dulce ruido del motor
Euskaraz irakurri: Motor hotsaren goxoa
En el programa "Helmuga" de esta semana han entrevistado a los pilotos Aitor Olalla, Unai Arregi y Jordi Espuña para hablar de su modo de vida, vinculado al mundo del motor.
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