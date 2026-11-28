Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Matarazzo: “Gure lanari etekina atera behar diogu premia dugulako”
Londresen kolpea jaso ondoren, txuri-urdinek Sevilla jasoko dute. Andaluziako taldeak Realaren bosgarren postua du begiz jota. Matarazzok lanari etekina ateratzeko beharra azpimarratu du partidaren aurreko prentsaurrekoan.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Jon Martin: “Ez da hain penalti argia, eta epaileak segituan baieztatu du”
ZUZENEAN
Duela min.
Crystal Palace-Reala norgehiagokaren laburpena (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Penalti batek eta Jon Martinen bigarren txartel horiak Reala hondoratu dute Londresen (2-1)
ZUZENEAN
Duela min.
Londresen dauden Realeko zaleak, garaipena lortzeko itxaropentsu
ZUZENEAN
Duela min.
Realak Crystal Palaceri irabazi behar dio, aurreneko zortzien artean sailkatzeko aukerekin jarraitzeko
ZUZENEAN
Duela min.
Matarazzo: “Top-8 helburua lortu nahi badugu, irabazi beharra dugu"
ZUZENEAN
Duela min.
Realak porrot egin du Racingen aurka, bi gol sartu arren (3-2)
ZUZENEAN
Duela min.
Realak mendean hartu du Sevilla, lan handia eginda (1-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Cadizen hiru golek eta bi kanporaketek jaitsierako postuetara eraman dute Sanse (0-3)
Gehiago ikusi