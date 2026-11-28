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Matarazzo: “Tenemos que sacar provecho de nuestro trabajo porque lo necesitamos”
Euskaraz irakurri: Matarazzo: “Gure lanari etekina atera behar diogu premia dugulako”
Los txuri-urdin, tras el golpe de Londres, reciben al Sevilla. El conjunto andaluz tiene la vista puesta en la quinta plaza de la Real Sociedad. Matarazzo insiste en la necesidad de sacar provecho del trabajo, en la rueda de prensa previa al partido.
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