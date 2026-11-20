La Real Sociedad no podrá contar por el momento con Yangel Herrera debido a unas molestias musculares en el sóleo de su pierna izquierda. Según ha detallado la entidad txuri-urdin en un breve comunicado, el centrocampista sufrió este contratiempo físico el pasado martes durante el partido disputado por Venezuela frente a Rusia. Desde el club guipuzcoano han señalado que será la propia evolución de la dolencia la que determine cuándo podrá regresar a los terrenos de juego.