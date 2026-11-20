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Yangel Herrera, baja en la Real por lesión
El centrocampista venezolano sufre unas molestias en el músculo sóleo de la pierna izquierda y queda pendiente de evolución para volver a jugar.
Euskaraz irakurri: Yangel Herrera, baja Realean lesioagatik
La Real Sociedad no podrá contar por el momento con Yangel Herrera debido a unas molestias musculares en el sóleo de su pierna izquierda. Según ha detallado la entidad txuri-urdin en un breve comunicado, el centrocampista sufrió este contratiempo físico el pasado martes durante el partido disputado por Venezuela frente a Rusia. Desde el club guipuzcoano han señalado que será la propia evolución de la dolencia la que determine cuándo podrá regresar a los terrenos de juego.
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