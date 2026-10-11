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El Sanse suma su cuarta derrota consecutiva (4-1)

Los donostiarras han caído ante un Celta Fortuna que ha sido muy superior.
Celta B vs Sanse
Los donostiarras fueron muy inferiores al filial del Celta de Vigo. Foto: LaLiga Hypermotion.
Euskaraz irakurri: Sansek Celta Fortunaren aurka galdu du (4-1)
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

Con una pegada brutal en el primer tiempo, el Celta Fortuna firmó una victoria incontestable ante la Real Sociedad B (4-1) en el duelo de filiales de LaLiga Hypermotion, para romper su racha de cuatro jornadas sin vencer y trasladar sus dudas al filial donostiarra, que encadenó en Balaídos su cuarta derrota consecutiva.

Resumen del partido

El equipo celeste se adelantó con un espectacular gol de Ángel Arcos de falta directa en el minuto 12. 

1-0: Ángel Arcos

Sobrepasada la media hora, el filial gallego amplió ventaja de penalti. 

2-0: Álvaro Marín (p)

El 3-0 llegó poco antes del descanso. 

3-0: Álvaro Marín

A la vuelta de vestuarios, el Celta siguió dominando y llegó el cuarto gol.

4-0: Kibet

Los donostiarras maquillaron algo el resultado a falta de tres minutos para el final.

4-1: Balda

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