El Sanse suma su cuarta derrota consecutiva (4-1)

Con una pegada brutal en el primer tiempo, el Celta Fortuna firmó una victoria incontestable ante la Real Sociedad B (4-1) en el duelo de filiales de LaLiga Hypermotion, para romper su racha de cuatro jornadas sin vencer y trasladar sus dudas al filial donostiarra, que encadenó en Balaídos su cuarta derrota consecutiva.