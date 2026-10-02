EUROPA CUP
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Gorka Alvarez: “Kanporaketa erakargarria eta polita egokitu zaigu”

Iragarkia
Gorka Alvarez Realeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Fenerbahçe talde turkiarra izango du aurkari Europa Kopako final-zortzirenetan. Joaneko partida Zubietan jokatuko dute, urriaren 28an edo 29an, eta itzulikoa Istanbulen, azaroaren 10ean edo 11n. Honatx Gorka Alvarez entrenatzailearen balorazioa. 

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