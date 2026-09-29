REALA - HEARTS
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Gorka Alvarez: “Azken metroetan, hiru laurdenetako erabakietan eta, bereziki, asmatze horretan egongo da partidaren gakoa”

Iragarkia
Gorka Alvarez
18:00 - 20:00
Gorka Alvarez Hearten aurkako itzuliko partidaren aurreko prentsaurrekoan.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak Europa Kopako bigarren sailkatze kanporaketako itzuliko partida jokatuko du bihar, Heartsen aurka. Prentsaurrekoan, Gorka Alavarez itxaropentsu agertu da, beraien “indarguneak sendotzen” aritu omen dira aste honetan zehar eta “jokoa eta ideiak garbi" plazaratuz gero, euren helburutik gertuago egongo direla adierazi du.

Realak berdindu egin du Heart of Midlothianen aurka Edinburgon, Europa Kopan (0-0)
Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak UEFA Europa Cup 2026-2027

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X