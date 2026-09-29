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Gorka Alvarez: “Azken metroetan, hiru laurdenetako erabakietan eta, bereziki, asmatze horretan egongo da partidaren gakoa”
Realak Europa Kopako bigarren sailkatze kanporaketako itzuliko partida jokatuko du bihar, Heartsen aurka. Prentsaurrekoan, Gorka Alavarez itxaropentsu agertu da, beraien “indarguneak sendotzen” aritu omen dira aste honetan zehar eta “jokoa eta ideiak garbi" plazaratuz gero, euren helburutik gertuago egongo direla adierazi du.
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