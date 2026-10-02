Fenerbahçe, Realaren aurkaria Europa Cupeko final-zortzirenetan
Kanporaketa bi partidatan jokatuko dute: joanekoa, urriaren 28-29an eta itzulikoa, azaroaren 10-11n.
Realak Fenerbahçe izango du aurkari UEFA Women's Europa Cupeko final-zortzirenetan, ostiral honetan Nyongo (Suitza) Europako Futbol Etxean egindako zozketaren arabera.
Joaneko neurketa Zubietan jokatuko dute, urriaren 28an edo 29an; itzulikoa, ostera, azaroaren 10ean edo 11n izango da, Fenerbahçeren zelaian. Kanporaketan aurrera egiten duen taldeak PSV Eindhoven nederlandarraren eta Eintracht Francfort alemaniarraren arteko irabazlearen kontra jokatuko du, final-laurdenetan.
Gorka Alvarezek entrenatzen dituen neskek joan den asteazkenean Eskoziako Hearts 4-0 menperatu ostean lortu zuten hurrengo fasera aurrera egitea, Zubietan.
Gainerako kanporaketak
Zozketaren arabera, honako partida hauek osatuko dute kanporaketa:
- PSV vs Frankfurt
- Brann vs Czarni
- Spartak vs Myjava
- Rosenborg vs Brondby
- Sparta Praha vs SCU Torreense
- Ajax vs Malmö FF
- Wolfsburg vs Feyenoord