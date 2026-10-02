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Gorka Álvarez: “Afrontamos con ilusión la eliminatoria contra el Fenerbahce”
Euskaraz irakurri: Gorka Alvarez: “Kanporaketa erakargarria eta polita egokitu zaigu”
La Real Sociedad se enfrentará al Fenerbahce turco en los octavos de final de la Copa de Europa femenina. La ida se disputará en Zubieta el 28 o 29 de octubre y la vuelta en Estambul, el 10 u 11 de noviembre. Así valora el técnico Gorka Álvarez la eliminatoria europea.
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