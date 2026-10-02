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Gorka Álvarez: “Afrontamos con ilusión la eliminatoria contra el Fenerbahce”

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Gorka Alvarez Realeko entrenatzailea
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Gorka Alvarez: “Kanporaketa erakargarria eta polita egokitu zaigu”
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La Real Sociedad se enfrentará al Fenerbahce turco en los octavos de final de la Copa de Europa femenina. La ida se disputará en Zubieta el 28 o 29 de octubre y la vuelta en Estambul, el 10 u 11 de noviembre. Así valora el técnico Gorka Álvarez la eliminatoria europea.

Mujeres deportistas Real Sociedad

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