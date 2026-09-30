REALA-HEARTS (4-0)
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Ainhoa Moraza: “Joko aldetik beraiek baino gehiago izan gara; merezita irabazi dugu”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

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Azken eguneratzea

Reala Hearts baino gehiago izan da Zubietan jokatu den Europa Kopako itzuliko partida osoan zehar. Joanekoan ez bezala, gaur baloiak sarea topatu du eta 4-0 amaitu da norgehiagoka.

Realak Hearts jipoitu du euripean, eta Europa Kopako final-zortzirenetarako sailkatu da (4-0)
Realaren eta Heartsen arteko itzuliko partidako golak (4-0)
Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak UEFA Europa Cup 2026-2027

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