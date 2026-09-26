Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Realak ezin izan du Real Madril gainditu (3-5)
Realak, maila eman arren, burumakur jarraitzen du garaipenik eskuratu ezinik. Gorka Alvarezen taldeak 3 eta 5 galdu du, Zubietan, Real Madrilen aurka.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Sansek 3-1 galdu du Ceutaren aurka, bederatzirekin geratu ostean
ZUZENEAN
Duela min.
Carlota Chaconek haustura du eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatuan
ZUZENEAN
Duela min.
Nahia Aparicio: “Gola falta da, gauzak aldatu behar ditugu hor”
ZUZENEAN
Duela min.
Realak Heartsen aurka berdindu du Edinburgon, eta etxean lortu beharko du sailkapena (0-0)
ZUZENEAN
Duela min.
Garbiñe Etxeberria: “Iruditzen zait lehiaketa berri honek beste pizgarri bat emango diola taldeari"
ZUZENEAN
Duela min.
Realak emaitza ona eskuratu nahi du Edinburgon, Heart of Midlothianen aurkako kanporaketako joaneko partidan
ZUZENEAN
Duela min.
Gorka Alvarez eta Nahia Aparicio, Heart of Midlothian-Reala partidaz: “Aukera bat da, guretzat”
ZUZENEAN
Duela min.
Carlos Soler: “Garrantzitsua zen geldialdiaren aurretik hiru puntu lortzea”
ZUZENEAN
Duela min.
Barrenek luzapenean eman dio garaipena Realari Mestallan (2-3)
Gehiago ikusi