F Liga
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Realak ezin izan du Real Madril gainditu (3-5)

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN (PAÍS VASCO), 26/09/2026.- La centrocampista de la Real Sociedad Klara Cahynova (i) disputa un balón ante la defensa del Real Madrid Maria Mendez este sábado, durante la jornada 5 de la Liga F que disputan Real Sociedad y Real Madrid, en las instalaciones de Zubieta en San Sebastián. EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Reala vs. Real Madril
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Realak, maila eman arren, burumakur  jarraitzen du garaipenik eskuratu ezinik. Gorka Alvarezen taldeak 3 eta 5 galdu du, Zubietan, Real Madrilen aurka.

 

Zubieta Real Sociedad Moeve F Liga

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X