Lesioa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Carlota Chaconek haustura du eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatuan

Jokalariak min hartu zuen asteazken honetan Edinburgon, Heart of Midlothianen aurkako Europa Cupeko partidan.
Carlota Chacón
Charlotte Chacon. Argazkia: Real Sociedad
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Carlota Chacon Realeko jokalariak min hartu zuen asteazken honetan Edinburgon, Heart of Midlothianen aurkako Europa Cupeko partidan, eta eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi du, klubak ostiral honetan jakitera eman duenez.

Egindako proben ondoren, lesioa konfirmatu da, larria aurreikusten zena. Jokalariari ebakuntza kirurgikoa egingo diote datozen egunetan. 

Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X