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Carlota Chaconek haustura du eskuin belauneko aurreko lotailu gurutzatuan
Jokalariak min hartu zuen asteazken honetan Edinburgon, Heart of Midlothianen aurkako Europa Cupeko partidan.
Carlota Chacon Realeko jokalariak min hartu zuen asteazken honetan Edinburgon, Heart of Midlothianen aurkako Europa Cupeko partidan, eta eskuin belauneko lotailu gurutzatua hautsi du, klubak ostiral honetan jakitera eman duenez.
Egindako proben ondoren, lesioa konfirmatu da, larria aurreikusten zena. Jokalariari ebakuntza kirurgikoa egingo diote datozen egunetan.
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