REALA - HEARTS (4-0)
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Realaren eta Heartsen arteko itzuliko partidako golak (4-0)

Iragarkia
18:00 - 20:00
Ainhoa Marinen gol ospakizuna. Argazkia: Real Sociedad Femenino
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Azken eguneratzea

Realak 4-0 irabazi dio Heartsi Europa Kopako itzuliko partidan, Zubietan. Laura Camino, Paula Fernandez, Ainoa Campo eta Ainhoa Marin izan dira talde txuri-urdineko golegileak. 

Realak Hearts jipoitu du euripean, eta Europa Kopako final-zortzirenetarako sailkatu da (4-0)
Futbola Real Sociedad Emakume kirolariak UEFA Europa Cup 2026-2027

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