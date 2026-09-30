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Realaren eta Heartsen arteko itzuliko partidako golak (4-0)
Realak 4-0 irabazi dio Heartsi Europa Kopako itzuliko partidan, Zubietan. Laura Camino, Paula Fernandez, Ainoa Campo eta Ainhoa Marin izan dira talde txuri-urdineko golegileak.
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