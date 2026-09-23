Realak Heartsen aurka berdindu du Edinburgon, eta etxean lortu beharko du sailkapena (0-0)
Talde txuri-urdina nagusi izan da jokoan, baina ez ditu aurkariaren ate aurrean izan dituen aukerak aprobetxatu. Nerea Eizagirrek penalti bat huts egin du azken txanpan, eta aurretik Ainoa Campok zutoinera bidali du baloia.
Realak hutsean berdindu du Heart of Midlothianen aurka, Edinburgon, Europa Kopako bigarren sailkatze kanporaketan, joaneko partidan. Talde donostiarra gehiago izan da, eta talde eskoziarra menderatu du, baina ez du bere abaguneak aprobetxatzen jakin eta markagailua ez da mugitu. Gipuzkoarrek, gainera, penalti bat ere huts egin dute.
Realak lehen minutu onak egin ditu, ekimena eramanez eta aurkariaren zelaian jokatuz. Txuri-urdinak sarritan iritsi dira eskoziarren areara, baina ez dute abagune argirik sortu. Cecilia eta Ainhoa Marin oso zorrotz aritu dira hegaletatik, eta txuri-urdinek gero eta arrisku handiagoa sortu dute.
Bi aukera argienak ia jarraian iritsi dira. Hasteko, Cecilia eskuinaldetik sartu da, eta jaurtiketa kanpora bidali du gutxigatik. Jarraian, Ainhoa Marinek berriro abisua eman du, Eskoziako taldearen atezaina harrapatu duen erremate batean.
37. minutuan, Seelenfreund bakarrik geratu da atezainaren aurrean txuri-urdinen jokaldi bikain baten ostean, baina atezain eskoziarrak gola eragotzi du. Atsedenaldia baino lehen Ainoa Campok area barruan buruz egindako errematea kanpora joan da gutxigatik.
43. minutuan, Labordek txartel horia ikusi du. Azkenean, bi taldeak golik sartu gabe joan dira aldageletara, baina txuri-urdinak nagusi izan dira jokoan.
Bigarren zatian, Reala behin eta berriz hurbildu da aurkariaren areara berdinketa hautsiko zuen golaren bila. 70. minutuan, Ainoa Camporen jaurtiketa batek zutoinean jo du, jadanik gola ospatzen ari zirenean.
Azken txanpan, gipuzkoarrek penalti bat ere izan dute alde, baina Nerea Eizagirrek lekutara bidali du bere jaurtiketa. Realak azken unera arte bilatu du gola, baina markagailua ez da mugitu. Chaconek eta Marinek min hartuta utzi dute zelaia bigarren zatian.