Europa Cup
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Garbiñe Etxeberria: “Iruditzen zait lehiaketa berri honek beste pizgarri bat emango diola taldeari"

Iragarkia
Garbiñe-Etxeberria-Realeko-kirol-zuzendaria-Glasgow-Hearts
18:00 - 20:00
Garbiñe Etxeberria, Realeko kirol zuzendaria, Glasgown (Eskozia). Irudia: EITB
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Realeko kirol zuzendariaren hitzetan, "nahiko korapilatsua izaten ari da azken asteetan gertatu zaiguna, eta egoera horri emaitzekin buelta ematen zaio". "Zubietara emaitza polit bat eramatea eta gure zaleei poztasun pixka bat ematea" espero du Etxeberriak.

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